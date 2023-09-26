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Жота отпраздновал гол с отсылкой на FC 24 – с пальцами в в форме значка у головы

Жота отпраздновал гол с отсылкой на FC 24 – с пальцами в в форме значка у головы

Диогу Жота из «Ливерпуля» отпраздновал гол с отсылкой на футбольный симулятор EA Sports FC 24 (ранее назывался FIFA).

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