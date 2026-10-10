Авиапожарный спас бельчонка из горящего леса на Ямале

Во время тушения лесных пожаров на Ямале авиапожарный из Красноярска спас бельчонка. Зверек мог погибнуть среди поваленных деревьев, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
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