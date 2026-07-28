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Авто - Мото - Новости

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В Италии показан идейный наследник суперкара Ferrari F40

В Италии показан идейный наследник суперкара Ferrari F40

В Италии показан идейный наследник суперкара Ferrari F40[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Выпускавшийся с 1987 по 1992 год суперкар Ferrari F40 стал поистине культовым автомобилем, чей постер или как минимум вкладыш от жвачки имелся у каждого увлеченного автолюбителя.

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