День сотрудников военных комиссариатов в России: когда отмечают, история и значение праздника

Этот день - признание важности их труда, точности, ответственности и патриотизма.Когда отмечается День сотрудников военных комиссариатов в России Ежегодно День сотрудников военных комиссариатов в России отмечается 8 апреля.
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