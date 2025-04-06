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День сотрудников военных комиссариатов в России: когда отмечают, история и значение праздника

День сотрудников военных комиссариатов в России: когда отмечают, история и значение праздника

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