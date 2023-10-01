На Украине предсказали крах Киева из-за отсутствия финансирования США

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ США от военной помощи Киеву, продиктованный отсутствием соответствующего пункта в новом проекте финансирования правительства, приведет к краху режима на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии