17 историй о мастерах клининга, где сквозь аромат свежести и мыльного раствора пробивается добрый юмор

Чтобы получить светлый и чистый дом, не прилагая лишних усилий, нужно вызвать клинера. Мастера уборки могут не только навести порядок и создать тепло и уют, но и порой поднять настроение своим чувством юмора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии