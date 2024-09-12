Сексапильная чирлидерша и зомби: состоялся релиз обновленной версии Lollipop Chai...

Сексапильная чирлидерша и зомби: состоялся релиз обновленной версии Lollipop ChainsawВ 2012 году на консолях прошлого поколения PlayStation 3 и Xbox 360 вышел уникальный слэшер Lollipop Chainsaw с симпатичной главной героиней и толпами ненасытных зомби.