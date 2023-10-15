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В Раде признали, что ВСУ не могут выполнить поставленных целей

В Раде признали, что ВСУ не могут выполнить поставленных целей

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency Киеву не хватает ресурсов для реализации поставленных военных целей, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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