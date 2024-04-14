Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то сомневается в том, что всё что происходит в Турции, происходит исключительно по согласованию и с ведома президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который давно возомнил себя султаном Османской империи.
Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту
Комментарии
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ЛР
Лара Роооллл
Этих людей совсем не жалко, так им и надо, у нас столько мест красивейших для отдыха, нет, прутся куда- то..
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3 час.
Л
Людмила
Пусть едут греть свою задницу на заморских лежанках, но если что то случится, спрашивают только с самих себя.
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3 час.
олег юдин
Как говорить про отношение правительства к гражданам, когда сами граждане злорадствуют, что другие свои деньги потеряли? Это прямая обязанность правительства спросить с Турции за творимый произвол и потребовать вернуть людям деньги. Ну а нам всем урок, что нас особо то нигде и не ждут. И за сильную страну не считают, потому, как за последнее время с момента СССР нигде и ничем не проявили себя, как страна, жестко отстаивающая интересы своих граждан.
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1 час.
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