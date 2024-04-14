Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Этих людей совсем не жалко, так им и надо, у нас столько мест красивейших для отдыха, нет, прутся куда- то..

олег юдин

Как говорить про отношение правительства к гражданам, когда сами граждане злорадствуют, что другие свои деньги потеряли? Это прямая обязанность правительства спросить с Турции за творимый произвол и потребовать вернуть людям деньги. Ну а нам всем урок, что нас особо то нигде и не ждут. И за сильную страну не считают, потому, как за последнее время с момента СССР нигде и ничем не проявили себя, как страна, жестко отстаивающая интересы своих граждан.