В США обвинили Столтенберга во лжи о конфликте на Украине

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт на Украине, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted.
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