По неофициальным данным, у Xbox Game Pass 41,7 миллиона подписчиков Microsoft не сообщала...

По неофициальным данным, у Xbox Game Pass 41,7 миллиона подписчиковMicrosoft не сообщала обновленную информацию о подписчиках Xbox Game Pass уже несколько месяцев, поэтому интересно отметить, что Omdia, независимая компания по анализу рынка, недавно подсчитала, что в настоящее время их число составляет 41,7 миллиона, включая… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.