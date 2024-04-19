В «Космосе» на проспекте Мира пройдут премьеры Московского международного кинофестиваля

В столице проходит 46-й Московский международный кинофестиваль. Он продлится до 26 апреля. Зрители увидят более 230 картин из более 50 стран мира: Германии, Франции, Болгарии, Сербии, США, Китая, Японии, России, Бразилии, Мексики, Египта, Индии и других.
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