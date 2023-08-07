Закон и Порядок

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Кто из известных россиян купил у ВСУ именные снаряды, чтобы бить по Донбассу

Кто из известных россиян купил у ВСУ именные снаряды, чтобы бить по Донбассу

Украинские неонацисты предлагают всем желающим шокирующую услугу: заплатив от $200 можно оставить автограф на снарядах, стреляющих по Армии РФ и мирным донбассцам.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЕМ  ВСЁ  припомним!!! Кровь наших погибших ребят взывает к отмщению! Каждая &quot;наша&quot; сволочь, оправдывающая бандеросню, будет прилюдно жрать своё собственное гуанО!!
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2 час.
SY
Svetlana Yamashkina
выродки. В наше время особенно становится нужным, логичным и оправданным звание &quot;член семьи врага народа&quot;.
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1 час.
Ингерман Ланская
вот они - потомки савейскай камуноидной &quot;элиты&quot;
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1 час.

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