Украинские неонацисты предлагают всем желающим шокирующую услугу: заплатив от $200 можно оставить автограф на снарядах, стреляющих по Армии РФ и мирным донбассцам.
Кто из известных россиян купил у ВСУ именные снаряды, чтобы бить по Донбассу
Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЕМ ВСЁ припомним!!! Кровь наших погибших ребят взывает к отмщению! Каждая "наша" сволочь, оправдывающая бандеросню, будет прилюдно жрать своё собственное гуанО!!
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2 час.
SY
Svetlana Yamashkina
выродки. В наше время особенно становится нужным, логичным и оправданным звание "член семьи врага народа".
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1 час.
Ингерман Ланская
вот они - потомки савейскай камуноидной "элиты"
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1 час.
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