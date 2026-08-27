Союзники США усомнились в словах Трампа об Ормузском проливе: мины могли сместиться течениями Партнеры Вашингтона не верят заявлениям Дональда Трампа о том, что мины в Ормузском проливе уже уничтожены.
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Союзники США усомнились в словах Трампа об Ормузском проливе: мины могли сместиться течениями Партнеры Вашингтона не верят заявлениям Дональда Трампа о том, что мины в Ормузском проливе уже уничтожены.
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