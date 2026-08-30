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Царьград

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Традиции сентября: как избежать несчастья и привлечь удачу

Традиции сентября: как избежать несчастья и привлечь удачу

4 сентября завершайте начатое, избегайте лени, чтобы не привлечь бедность, а 6 сентября наденьте льняную одежду для увеличения сил.

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