Рубио признался, что США больше не могут финансировать союзников по НАТО

США больше не смогут финансировать союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Многие члены альянса тратят всего 1-1,5% от своего ВВП на военные нужды, что делает американские субсидии несправедливо большими.
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