WP: «Моссад» разработал пейджеры для взрыва при нажатии двумя руками

Линейка пейджеров тайваньской компании Apollo , которые разработала израильская разведка «Мосаад», приводили в действие вшитую в устройство взрывчатку при одновременном нажатии двух кнопок, пишет Washington Post (WP).
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