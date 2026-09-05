ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Про домогательства и женскую самозащиту

Про домогательства и женскую самозащиту

Я живу в Анапе. Иногда хожу на людные пляжи в одиночестве. И, к сожалению, порой приходится сталкиваться со злом, которое преследует всех девочек, девушек и женщин – с сeксуaльными домогательствами мужчин.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акуловизменено

Крик  -  это  инстинктивная  защита  слабой  женщины...В  одной  умной  Книге  сказано : "Если  женщина  не  кричала  ,   когда  ее  насилуют...Значит  ,  она  не  сопротивлялась...Значит  ,  она  хотела  изнасилования  "...