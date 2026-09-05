Про домогательства и женскую самозащиту

Я живу в Анапе. Иногда хожу на людные пляжи в одиночестве. И, к сожалению, порой приходится сталкиваться со злом, которое преследует всех девочек, девушек и женщин – с сeксуaльными домогательствами мужчин.
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Крик - это инстинктивная защита слабой женщины...В одной умной Книге сказано : "Если женщина не кричала , когда ее насилуют...Значит , она не сопротивлялась...Значит , она хотела изнасилования "...
Вы просто не умеете правильно формулировать заявление об изнасиловании... Вербальное домогательство легко превращается в попытку изнасилования при правильных формулировках.