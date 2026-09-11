Песков: Путин и Си Цзиньпин смогут пообщаться в кулуарах саммита БРИКС

У президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина будет время для краткого разговора в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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