Недорогой паркетник Toyota bZ3X выходит на рынок[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году Toyota поменяла свою электромобильную стратегию на китайском рынке, став больше полагаться на сотрудничество с местными автопроизводителями.
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