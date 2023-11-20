«Месть Волкова»: к сливу информации о фабрике троллей ФБК может быть причастен экс-руководитель штабов Навального

Как выяснил RT, утечка информации о связанной с фондами ФБК* и Free Russia Foundation** фабрике троллей имеет отношение к одному из ближайших соратников Навального***, экс-руководителю региональной сети его штабов**** Леониду Волкову*****.
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