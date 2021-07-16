Мошенники начали использовать школьные выплаты для обмана россиян

Такое заявление сделал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. Подобный обман стал распространяться после объявления о назначении дат подачи заявок на заявления для получения государственных льгот, передает РИА Новости.
Такое заявление сделал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. Подобный обман стал распространяться после объявления о назначении дат подачи заявок на заявления для получения государственных льгот, передает РИА Новости.
Свежие комментарии