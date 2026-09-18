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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев об Овечкине в ролике «Единой России»: «Чего ему бояться? Закончит с хоккеем в США – это не проблема, он миллионер. Правильно, что ни перед кем не пресмыкается»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о политических взглядах капитана « Вашингтона »  Александра Овечкина .

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