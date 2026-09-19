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Глава Совета дизайнеров Америки Стивен Колб ушёл в отставку после 20 лет работы из-за скандала с зоозащитниками

Глава Совета дизайнеров Америки Стивен Колб ушёл в отставку после 20 лет работы из-за скандала с зоозащитниками

Глава CFDA (Совета модных дизайнеров Америки) Стивен Колб ушёл в отставку после скандала с активистами PETA на Неделе моды в Нью-Йорке.

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