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Мы соседи по планете

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Как звери XIX века с людьми дружили

Как звери XIX века с людьми дружили

Нас всегда завораживают винтажные снимки из эпохи громоздких фотоаппаратов и элегантных костюмов. Похоже, что и с животными люди того времени общались совсем не так, как мы сейчас: они могли запросто посадить медведей в кресло, помыть льва в ванной и преспокойно покормить тигренка из соски.

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