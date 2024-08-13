В Тихом океане у Курил случилось землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в Тихом океане у побережья Курил.РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщает, что оно произошло ночью 13 августа.