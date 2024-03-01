Глава СКР поручил проверить сообщение о загрязнении природы тремя предприятиями Кубани

Глава СКР поручил проверить сообщение о загрязнении природы тремя предприятиями КубаниГлава СКР России Александр Бастрыкин поручил проверить данные из обращения жителей Краснодарского края, которые сообщили о нарушении тремя промышленными предприятиями региона природоохранного законодательства.
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