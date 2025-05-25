MWM: поставки оружия Украине могут упасть после удара по контейнеровозу в Одессе

Если российские войска продолжат активно наносить удары по порту Одессы, поставки западной военной техники на Украину могут сократиться, отметили в своей публикации 25 мая обозреватели американского журнала Military Watch Magazine (MWM).
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