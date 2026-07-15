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Месть по-французски. Париж пытается уязвить Россию — силенок не хватит

Месть по-французски. Париж пытается уязвить Россию — силенок не хватит

За последние две недели Франция предприняла ряд инициатив в странах, которые Россия считает своей естественной зоной влияния.

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Комментарии
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Галина Чужая
Ну, получите вы уран  от Казахстана и что с ним делать-то будете??  Ведь технологий обогащения у вас нет и нахрена он тогда вам? Или к Ирану или Северной Корее обратитесь?🤣🤣
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
&quot;... стремлении Парижа пересмотреть свою позицию по отношению к России и усилить свою роль в формировании региональной расстановки сил&quot;! -о, как! - не иначе Франция в самостоятельность играет? там сверху ещё пальчиком не погрозили? или вассал работает по плану?
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1 м.
Алексей Горшков
Насчёт влияния Франции в Молдавии и Армении, мне вспомнился анекдот: Немецкая разведгруппа в 1944 году, выкрала начальника военторга армии. Командарма спрашивают: &quot;Прикажете отбить&quot;? Отвечает: &quot;Не надо - мы с ним два года мучались - пусть теперь немцы помучаются&quot;! А мы с Молдавией и Арменией ГОРАЗДО дольше мучались - пускай уж теперь французы...
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1 м.