За последние две недели Франция предприняла ряд инициатив в странах, которые Россия считает своей естественной зоной влияния.
Месть по-французски. Париж пытается уязвить Россию — силенок не хватит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Ну, получите вы уран от Казахстана и что с ним делать-то будете?? Ведь технологий обогащения у вас нет и нахрена он тогда вам? Или к Ирану или Северной Корее обратитесь?🤣🤣
Ответить
1 м.
СК
Сергей Ковалев
"... стремлении Парижа пересмотреть свою позицию по отношению к России и усилить свою роль в формировании региональной расстановки сил"! -о, как! - не иначе Франция в самостоятельность играет? там сверху ещё пальчиком не погрозили? или вассал работает по плану?
Ответить
1 м.
Алексей Горшков
Насчёт влияния Франции в Молдавии и Армении, мне вспомнился анекдот: Немецкая разведгруппа в 1944 году, выкрала начальника военторга армии. Командарма спрашивают: "Прикажете отбить"? Отвечает: "Не надо - мы с ним два года мучались - пусть теперь немцы помучаются"! А мы с Молдавией и Арменией ГОРАЗДО дольше мучались - пускай уж теперь французы...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии