Галина Чужая Ну, получите вы уран от Казахстана и что с ним делать-то будете?? Ведь технологий обогащения у вас нет и нахрена он тогда вам? Или к Ирану или Северной Корее обратитесь?🤣🤣

СК Сергей Ковалев "... стремлении Парижа пересмотреть свою позицию по отношению к России и усилить свою роль в формировании региональной расстановки сил"! -о, как! - не иначе Франция в самостоятельность играет? там сверху ещё пальчиком не погрозили? или вассал работает по плану?