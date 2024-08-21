Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения наступления врага (ВИДЕО)

Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения наступления врага. В связи с тяжёлым положением на Курском фронте мы получили просьбы от бойцов помочь с дронами, тепловизорами, дрон-детекторами и РЭБ, потому оперативно объявили сбор.