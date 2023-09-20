Военное обозрение

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Киевский режим сообщил об ударе российского БПЛА по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу

Киевский режим сообщил об ударе российского БПЛА по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу

Фото носит иллюстративный характер В Кременчугский нефтеперерабатывающий завод врезался российский беспилотный летательный аппарат.

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