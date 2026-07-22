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Вечерний Новосибирск

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Поселку Краснообск 22 июля исполнилось 50 лет

Поселку Краснообск 22 июля исполнилось 50 лет

Ранее, в 1969 году Совет Министров СССР принял постановление о создании вблизи Новосибирска научно-исследовательского комплекса ВАСХНИЛ в целях ускорения темпов развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока, и повышения роли науки в развитии производительных сил региона.

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