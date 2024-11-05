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Экономист Евгений Коган рассказал, чего ждать от курса рубля

Экономист Евгений Коган рассказал, чего ждать от курса рубля

За последние три месяца курс доллара к рублю упал более чем на 15% до 98,11 рублей. Причиной падения Центробанк назвал ухудшение внешнеэкономических показателей, в частности, снизились доходы от экспорта и вырос импорт.

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