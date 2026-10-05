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Регионы России

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Россия категорически против размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

Россия категорически против размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

Лавров обратил внимание на исторический опыт, свидетельствующий о том, что присутствие военной инфраструктуры НАТО в регионе ведёт к дестабилизации и росту конфликтности.

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