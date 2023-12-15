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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

Политнавигатор Под мерное течение пресс-конференции президента на «Прямой линии» на голубых экранах над желтыми лентами бейджей разворачивались целые дискуссии.

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Комментарии
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фарид сабиров
Да кому ты на хер нужна собачака, она у меня ассоциируется с приебалтами , тявкает много вони много толку 0
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2 час.
ВР
Владимир Романов
Вопросы, вопросы... Был в своё время такой журнал &quot;Юность&quot;. В самом конце журнала была рубрика, которая называлась &quot;Каков вопрос, таков ответ&quot;. И сейчас актуально, на мой взгляд. А собачухе просто очень обидно, что про неё почти все уже забыли.
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2 час.
Наиль Бакиров
Подзабывать стали ксюшадь , вот её и распёрло . Мелкой нарусёнке не важно , как пиариться , лишь бы почувствовать &quot;народную любовь&quot; . Вали за бугор , там местные русофобы выделят табуреточку , с которой будешь вякать на Россию и кто нибудь послушает !!!
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1 час.

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