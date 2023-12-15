Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

фарид сабиров Да кому ты на хер нужна собачака, она у меня ассоциируется с приебалтами , тявкает много вони много толку 0

ВР Владимир Романов Вопросы, вопросы... Был в своё время такой журнал "Юность". В самом конце журнала была рубрика, которая называлась "Каков вопрос, таков ответ". И сейчас актуально, на мой взгляд. А собачухе просто очень обидно, что про неё почти все уже забыли.