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Армия России поразила четыре локомотива ВСУ на Украине – видео

Армия России поразила четыре локомотива ВСУ на Украине – видео

max.ru/Минобороны России Российские военные поразили четыре локомотива в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихаток Днепропетровской области.

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