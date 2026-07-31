Япония: Власти сохранили приказы об эвакуации сотен тысяч жителей городов Асикита, Коса, Цунаги и Мисато, а также Уки, Уто, Минамата и Яцусиро в префектуре Кумамото по состоянию на утро по местному времени после землетрясения силой 6,8 балла, произошедшего в префектуре и унесшего жизни по меньшей мере 25 человек.