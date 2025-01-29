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Заноза

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«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

Алексей Зотьев «Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим.

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