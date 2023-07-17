В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение нового фонтана

В День города 16 июня в Твери состоялся запуск светового и музыкального сопровождения нового фонтана на Соборной площади, который был построен по инициативе губернатора Игоря Рудени и стал подарком Правительства Тверской области ко Дню России.
В День города 16 июня в Твери состоялся запуск светового и музыкального сопровождения нового фонтана на Соборной площади, который был построен по инициативе губернатора Игоря Рудени и стал подарком Правительства Тверской области ко Дню России.
Свежие комментарии