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В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение нового фонтана

В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение нового фонтана

В День города 16 июня в Твери состоялся запуск светового и музыкального сопровождения нового фонтана на Соборной площади, который был построен по инициативе губернатора Игоря Рудени и стал подарком Правительства Тверской области ко Дню России.

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