❗️⚡️Французская компания Naval Group успешно провела первые морские стрельбы из своей модульной многоцелевой пусковой установки Rampart, которые проходили на борту десантного корабля ВМС Франции FS Tonnerre.
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