Стендаперы из США открыли "охоту" на русских девушек в "ВКонтакте"

Популярный американский комик, известный своим остроумием и участием в многочисленных шоу, решил необычным образом воспользоваться русской социальной сетью "ВКонтакте", чтобы найти идеальную девушку, способную вдохновить его в творческом пути.
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