Меньше половины жителей Барнаула смогли найти баланс между работой и личной жизнью

Те, кто вынужден много работать, мечтают о четырехдневной рабочей неделе В Барнауле только 42% трудоустроенных жителей смогли найти баланс между работой и личной жизнью, чаще всего это люди с не очень высокой зарплатой, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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