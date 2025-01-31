Меньше половины жителей Барнаула смогли найти баланс между работой и личной жизнью

Те, кто вынужден много работать, мечтают о четырехдневной рабочей неделе В Барнауле только 42% трудоустроенных жителей смогли найти баланс между работой и личной жизнью, чаще всего это люди с не очень высокой зарплатой, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.