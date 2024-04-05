«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт школ, колледжей и детсадов

Партия подключится к подготовке реестра учреждений образования В федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения обсудили программы капремонта школ и запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования.
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