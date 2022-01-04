Рецепт омлета с огурцом: добавьте еще два шага, чтобы сделать его лучше! (Sina, Китай)

Огурец — это самый распространенный ингредиент, а омлет с огурцами — самое популярное блюдо. Оно совсем обычное и домашнее, но, приготовив его правильно, вы насладитесь отличным вкусом и ароматом, а также «подарите» ему высокую пищевую ценность.