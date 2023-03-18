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Бесарте

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    Ничто не вечно под луной...Почему в СССР стр...

Почему нельзя дарить подарки на день рождения заранее?

Многим будет интересно узнать, почему нельзя дарить подарки на день рождения заранее. Да, есть такое народное суеверное мнение, давайте разберемся как оно образовалось и что делать, если презентовать надо заблаговременно.

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