Многим будет интересно узнать, почему нельзя дарить подарки на день рождения заранее. Да, есть такое народное суеверное мнение, давайте разберемся как оно образовалось и что делать, если презентовать надо заблаговременно.
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