Депутат Рады Чернев: Запад должен зарезервировать место в НАТО за Украиной

Североатлантический альянс (НАТО) должен зарезервировать за Украиной место в организации. Об этом заявил Егор Чернев, депутат верховной рады и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, его слова передает издание «Эспрессо».
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