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Депутат Рады Чернев: Запад должен зарезервировать место в НАТО за Украиной

Депутат Рады Чернев: Запад должен зарезервировать место в НАТО за Украиной

Североатлантический альянс (НАТО) должен зарезервировать за Украиной место в организации. Об этом заявил Егор Чернев, депутат верховной рады и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, его слова передает издание «Эспрессо».

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Комментарии
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федор
Ты рогуль можешь только зарезервировать себе место на кладбище!
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14 час.

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