«Гигантское серое расплавленное пятно»: Медведев заявил, что ядерный конфликт — «очень плохая история с тяжелейшим исходом»

Однако «напыщенные англосаксонские недоноски», испытывают терпение России, считает онЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен и «это очень плохая история с тяжелейшим исходом».
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