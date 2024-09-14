Однако «напыщенные англосаксонские недоноски», испытывают терпение России, считает онЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен и «это очень плохая история с тяжелейшим исходом».