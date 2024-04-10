Годовой отчет Центрального банка в Госдуме

10 апреля Эльвира Набиуллина в Госдуме представит годовой отчет о работе ЦБ. Во время отчета Набиуллина расскажет о мерах, предпринятых Центробанком для стабилизации экономики, и сообщит о ключевых экономических показателях: уровне инфляции, инфляционных ожиданиях, внешних условиях, которые оказывают влияние на экономику РФ.
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