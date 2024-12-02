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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»

– У тебя в группе есть спарринг-партнер? – Я даже не знаю. Наверное, сейчас конкретного спарринг-партнера у меня нет, потому что нас в группе 9-10 человек, и многие прыгают четверные.

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