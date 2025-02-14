Рогов: Зеленский решил снести Порошенко*, применив принцип СДД

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал введение бессрочных санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко*, заявив, что это свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского устранить конкурента на политической арене.